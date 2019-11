Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat arestat dupa un atac cu cutitul ce a facut trei raniti intr-o gara din Manchester (nord-vestul Angliei) in seara de Revelion anul trecut a pledat vinovat marti de tentativa de crima, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Mahdi Mohamud, in varsta de 26 de ani, este acuzat ca…

- Un nou caz cutremurator a fost inregistrat, joi, la Botoșani. Un barbat de 36 de ani și-a injunghiat cu cuțitul propriul tata de mai multe ori, barbatul ajungand la spital direct in sala de operatii. Incidentul a avut loc in localitatea Sarata din comuna Dragușeni, unde fiul i-a infiipt cuțitul tatalui…

- Bogdan Corduneanu (36 de ani), fratele gruparii interlope cu acelasi nume de la Iasi, a fost plasat in arest la domiciliu in seara zilei de marti, 12 noiembrie, ca urmare a unei decizii luate de Judecatoria Iasi.

- Sportivii romani aflați in strainatate la turnee in week-end-ul trecut au mers la vot in țarile unde se aflau. De exemplu, tenismenul Horia Tecau, 34 de ani, a votat la Londra, el participand in capitala Angliei la Turneul Campionilor 2019. ”Antrenamentul și votul. Acestea au fost obiectivele mele pentru…

- Un politician pro-Beijing din Hong Kong a fost ranit miercuri dimineata intr-un atac cu cutitul, in timp ce actele violente se inmultesc in fosta colonie britanica care se confrunta cu o criza politica fara precedent de cinci luni, relateaza France Presse. O inregistrare video postata online arata un…

- Doi soferi romani au fost arestati in portul Calais, in aceasta dimineata, dupa ce autoritatile britanice de frontiera au descoperit ca transportau opt migranti afgani intr-o remorca frigorifica, scrie The Mirror.

- Guvernul conservator condus de Johnson inca poarta discutii cu Uniunea Europeana despre un eventual acord de retragere, dar premierul britanic a insistat ca tara sa trebuie sa paraseasca blocul comunitar la 31 octombrie, cu sau fara un acord. Este de asteptat ca Jeremy Corbyn si alti lideri…

- Un avion al companiei Wizz Air care se plecase din Londra spre Bucuresti a fost redirectionat catre aeroportul din Frankfurt. Decizia a fost luata din cauza a doi pasageri romani, care potrivit celorlalti calatori, s-ar fi aflat sub influenta drogurilor.