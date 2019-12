Politia olandeza a anuntat duminica ca nu a descoperit pana in acest stadiu indicii privind un mobil terorist al atacului cu cutitul care s-a soldat cu trei raniti vineri la Haga, dupa arestarea, sambata, a unui suspect, relateaza AFP.



Barbatul, in varsta de 35 de ani, a fost arestat sambata, a doua zi dupa atacul comis pe "Grote Marktstraat", una dintre arterele cele mai comerciale din Haga, plina in ziua de Black Friday.



"Circumstantele precise ale agresiunii cu cutitul nu sunt inca clare. Niciun indiciu care sa demonstreze existenta unui mobil terorist nu a fost inca…