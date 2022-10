Doua persoane au fost ucise și cel puțin alte șase au fost ranite, joi, intr-un atac cu cuțitul alba in Las Vegas, SUA, in apropiere de cazinoul Wynn, au anunțat autoritațile. Suspectul, care a fugit pe jos, a fost arestat ulterior. A lovit orbește pe strada Victimele atacului, care a avut loc la sfarșitul dimineții […] The post Atac cu cuțitul in Las Vegas. Sunt morți și raniți / Agresorul a lovit orbește pe strada - VIDEO first appeared on Ziarul National .