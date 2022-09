Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat cu un cutit a ranit doua persoane, joi seara, intr-un oras din Bavaria, in sudul Germaniei, dupa care a fost ucis prin impuscare de catre politisti, care anunta ca ancheteaza cu privire la un eventual ”context islamist sau terorist”, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Aprovizionarea cu gaze a Germaniei este in prezent asigurata, dar situatia este tensionata si nu poate fi exclusa o inrautatire a situatiei, a afirmat autoritatea de reglementare a retelei, dupa ce grupul rus Gazprom a oprit livrarile prin conducta Nord Stream 1, transmite Reuters. Rusia a suspendat…

- Politistii fac, marti dimineata, 11 perchezitii, in municipiul Sebes, la persoane banuite de furt calificat si tainuire. Ancheta vizeaza 4 persoane care ar fi sustras, in principal, componente auto si 3 persoane care ar fi tainuit faptele lor. Potrivit Poliției Romane, din cercetari a reiesit ca, in…

- Doi cetateni romani au fost raniti intr-un accident rutier produs in Bulgaria, fiind implicate trei autoturisme, din care doua inmatriculate in Romania. Din informatiile obtinute de Ministerul romana de Externe, cei doi se afla in stare grava, fiind internati in tara vecina. Alti patru romani au fost…

- Trei barbati au fost arestati preventiv dupa ce au stropit cu benzina patru persoane din Medgidia, printre care si un copil in varsta de 10 ani, si le-au dat foc in locuinta acestora. Victimele au fost duse in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, duminica,…

- Pana la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, s-au inregistrat in total 18,15 milioane de persoane, reprezentand 95,4% din populatia rezidenta tinta estimata a Romaniei la 1 decembrie 2021 (19,02 milioane persoane), a informat Institutul National de Statistica (INS). Rezultatele finale…