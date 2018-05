Atac cu cuţit la Paris: Un prieten al atacatorului, arestat în estul Franţei, anunţă o sursă judiciară Un prieten al autorului atacului cu cutit comis sambata seara la Paris a fost arestat duminica la Strasbourg, in estul Frantei, a anuntat duminica o sursa judiciara, relateaza AFP. Acest apropiat al atacatorului Khamzat A., cetatean francez, in varsta de 20 de ani, nascut in Cecenia, a fost plasat in custodia politiei dupa-amiaza, a mentionat sursa citata. Naturalizat in 2010, atacatorul a trait timp de mai multi ani la Strasbourg, unde se afla o comunitate cecena. Atacatorul inarmat cu un cutit care a ucis sambata seara un trecator la Paris si a ranit alti patru era un tanar nascut in 1997 in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Toata responsabilitatea" pentru atacul cutit care a vizat trecatori sambata seara la Paris revine Frantei, a declarat duminica liderul Ceceniei Ramzan Kadarov, republica rusa din Caucaz si de unde provine presupusul atacator, relateaza AFP. Potrivit lui Kadarov, presupusul autor al acestui atac, revendicat…

- Atacatorul inarmat cu un cutit care a ucis sambata seara un trecator si a ranit alte patru persoane, la Paris, este un tanar nascut in 1997 in Cecenia. El a fost impușcat de poliție. Parintii lui au fost plasati duminica dimineata in custodia politiei.

- Tanarul cu cetatenie franceza nascut in Cecenia care a ucis cu un cutit un trecator si a ranit alti patru, in plin centrul Parisului, era cunoscut serviciilor de informatii si figura in registrul lor "S" (pentru "siguranta statului"), a dezvaluit duminica o sursa apropiata anchetei, informeaza AFP…

- Atacatorul inarmat cu un cutit care a ucis sambata seara un trecator la Paris este un tanar nascut in 1997 in Cecenia, parintii lui fiind plasati duminica dimineata in custodia politiei, au anuntat...

- Atacatorul inarmat cu un cutit care a ucis sambata seara un trecator la Paris este un tanar nascut in 1997 in Cecenia, parintii lui fiind plasati duminica dimineata in custodia politiei, au anuntat surse judiciare pentru AFP, scrie agerpres.ro. Un trecator, in varsta de 29 de ani, a fost ucis…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. “Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. "Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii…