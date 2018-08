Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea era asteptat la lucrarile Scolii de Vara a Femeilor Social Democrate, care are loc in acest weekend la Pavilionul Expozitional de pe bulevardul Mamaia, municipiul Constanta. Atat participantii si simpatizantii PSD, cat si protestatarii, l au asteptat incepand cu ora 15:00 pe presedintele…

- La Pavilionul Expozitional din Mamaia se desfasoara, vineri, Scoala politica de vara a Organizatiei Femeilor Social-Democrate (OFSD). Potrivit programului, la ora 15.00 ar fi trebuit sa soseasca liderul PSD, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila, care, insa, intarzie. Mai multe persoane s-au strans…

- Mai multe persoane s-au adunat, vineri, in fata Pavilionului Expozitional din Mamaia unde are loc reuniunea femeilor din PSD, cu intentia de a protesta in momentul sosirii lui Liviu Dragnea si a Vioricai Dancila. Protestatarii au tricouri pe care scrie ”Fara penali” si mesaje anti PSD, dar si steagul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Constanta, ca nu se va discuta despre remaniere guvernamentala la sedinta Comitetului Executiv de la finalul acestei saptamani, intrucat nu a fost realizata evaluarea ministrilor. Activitatea acestora va fi analizata prin prisma programului de guvernare,…

- "Nu am cunostinta de asa ceva. Ministerul Fondurilor Europene gestioneaza doar politica de coeziune, tot ce inseamna politica agricola comuna (...). La nivel de guvern nu a existat o astfel de informatie, conform careia ar fi cerut Comisia Europeana. Cred ca toate aceste detalii trebuie sa vi le…

- Scoala politica de vara a Organizatiei Femeilor Social-Democrate (OFSD) va avea loc, in perioada 30 august – 1 septembrie, la Mamaia, iar la eveniment sunt asteptati presedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, dar si alti lideri ai partidului. De asemenea, liderii PSD urmeaza sa se reuneasca,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca protestele defasurate in strada creeaza confuzie in societate si inspira neincredere in institutiile democratice si in clasa politica, in Romania situatia fiind mult mai grava pentru ca se incearca…

- Doi adolescenți din Zorleni, Vaslui au fost spulberați pe o trecere de pietoni din Mamaia, de catre un șofer inconștient. In urma incidentului, Georgiana și Cristi au ajuns la spital in stare grava, unde se lupta pentru viața lor.