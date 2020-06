Atac armat la o școală primară din Slovacia: Un bărbat a fost ucis, alte cinci persoane, între care copii, au fost rănite Un atac a avut loc joi la o școala primara din orasul slovac Vrutky, unde un barbat a înjunghiat mortal un adult și a ranit alte cinci persoane, între care și copii. Ulterior, atacatorul a fost împușcat de catre polițiști, scrie Reuters, citata de Agerpres.

Potrivit presei slovace, atacatorul si-a atacat victimele cu un cutit si apoi a fost împuscat de politisti în timp ce încerca sa fuga de la scoala primara din orasul situat la circa 220 de kilometri nord-est de capitala slovaca Bratislava.

Cinci persoane au fost ranite, între care si copii



