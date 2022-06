Atac armat într-un spital din Oklahoma: Criminalul a ucis patru persoane, apoi s-a sinucis Dupa numai o saptamana de la atacul armat dintr-o școala primara din Uvalde (Texas), unde au murit 21 de persoane, dintre care 19 copii), un barbat a ucis cel puțin patru persoane intr-un spital din Tusla, oraș din statul american Oklahoma, inainte de a se sinucide, transmite Euronews. De aceasta data, poliția a intervenit foart rapid, comparativ cu drama de la Uvalde, unde intervenția forțelor de ordine s-a lasat mult așteptata, aspect care face obiectul unei anchete și al multor critici. La Tusla, poliția a intervenit in patru minute de la apelul care semnala prezența unui barbat inarmat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

