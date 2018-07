Atac armat într-un sanatoriu din Texas Cel putin trei persoane au fost gasite impuscate mortal vineri la un sanatoriu din Texas, iar alte doua cadavre au fost descoperite intr-o casa despre care se crede ca avea legatura cu incidentul, au spus politisti si oficiali locali, potrivit dpa. Cadavrele a doi barbati si unei femei au fost gasite in sanatoriul Retama Manor din Robstown, a precizat politia locala intr-un comunicat, adaugand ca amenintarea a fost "neutralizata". Alte doua cadavre au fost gasite in locuinta unei dintre victime, potrivit secretarului orasului Robstown, Herman Rodriguez. Atacatorul se afla printre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

