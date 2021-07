Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 6 ani a fost ucisa și cinci persoane au fost ranite, dupa un atac armat care a avut loc vineri noaptea in Washington DC. Agresorii nu au fost prinși, iar poliția cere ajutorul populației pentru a-i identifica, arata Mediafax. Departamentul de Poliție Metropolitana din Districtul…

- Traficul este restricționat pe DN1 duminica din cauza unui accident grav produs pe Valea Prahovei. In urma accidentului, șase persoane au fost ranite. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, in accident au fost implicate doua masini, conduse de o femeie de 50 de ani si un barbat in varsta de 65 de ani,…

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit miercuri dimineața intr-un imobil din Fagaraș, județul Brașov. Potrivit IPJ Brașov, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la producerea unui incendiu la nivelul unui imobil situat in Fagaraș.…

- ATAC TERORIST la un miting anti-rasism din SUA. O femeie a fost ucisa si mai multe persoane ranite de o masina care a intrat in multime ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Soferul, un barbat alb, a fost…

- Un accident grav in care au fost implicate trei autovehicule a avut loc, marți, pe DN2. Cinci persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc in zona crucea Comisoaiei. Traficul pe soseaua europeana este blocat. Potrivit Politiei, din primele date, șase persoane ar fi fost ranite in urma accidentului.…

- Un accident grav a avut loc, marți dimineața, pe DN 1, la Nistoresti. In urma accidentului au murit cinci persoane, iar alte doua au fost ranite. Traficul rutier a fost complet blocat si deviat prin Breaza, a anuntat Politia Prahova. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 7…

- Noi lupte de strada intre manifestanții palestinieni și poliția israeliana au avut loc luni dimineața la Ierusalim. Sute de persoane au fost ranite in urma confruntarilor din ultimele zile iar marșul naționaliștilor israelieni anunțat pentru luni ar putea degenera in noi violențe cu palestinienii, scrie…

- O explozie puternica a avut loc la Manastirea Sf. Gheorghe din Constanța. Militarii de la ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina de urgența. Din primele informații, este vorba despre o butelie care a explodat. In urma acesteia, doua persoane ar fi fost ranite, cu arsuri. Este vorba despre un preot…