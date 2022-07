Atac armat în Copenhaga. Mai multe persoane au fost împuşcate într-un centru comercial Poliția daneza a anunțat ca mai multe persoane au fost impuscate in seara zilei de duminica intr-un mare centru comercial din Copenhaga, informeaza AFP, Reuters și Agerpres.Incidentul a avut loc langa galeria comerciala Fields din cartierul Amager, situat intre centrul orasului si aeroportul capitalei, a precizat politia capitalei daneze pe Twitter. In momentul in care au fost auzite primele focuri de arma, mai mult de o suta de persoane s-au repezit sa iasa din centrul comercial, potrivit unor martori citati de mass-media daneze.Importante intariri ale politiei au fost desfasurate in zona. „Suntem… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

