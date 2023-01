Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane, dintre care zece gardieni, au murit duminica intr-un atac armat asupra unei inchisori din Ciudad Juarez, la granita cu Statele Unite, in timpul caruia au evadat cel putin 24 de detinuti, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Atacul a avut loc in dimineata zilei de duminica cand…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise, duminica, cand autobuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion in apropiere de stațiunea Hourghada, in estul Egiptului, a anunțat Ministerul Sanatații. Acesta este al doilea accident mortal in mai puțin de 10 zile in Egipt. La 12 noiembrie, 20 de persoane au…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte sase ranite luni dimineata, intr-un liceu din Saint-Louis, statul Missouri, centrul SUA, atacatorul fiind impuscat mortal de fortele de ordine, a declarat politia locala, relateaza AFP si Reuters. O femeie adulta si o tanara au murit si alte cateva persoane…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte douazeci si cinci au fost ranite, miercuri, la Kabul intr-un atac cu bomba intr-o moschee a Ministerul de Interne, al doilea atac in mai putin de o saptamana in capitala afgana, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…