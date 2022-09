ASUS ROG Phone 6 primeşte o ediţie Batman ASUS a avut o zi ocupata pe 19 septembrie 2022, anuntand telefoanele ASUS ROG Phone 6D si 6D Ultimate , dar si o editie Batman a lui ROG Phone 6. Se pare ca terminalul e destinat pasionatilor de benzi desenate, filme si jocuri cu justitiarul din Gotham. Ce e special la aceasta versiune? Primim o husa cu tematica Batman, un Batman Aero Case, o cheita SIM Batman si un reflector Bat Signal, care iti permite sa proiectezi simbolul pe orice suprafata.Telefonul are aceleasi specificatii ca si un ROG Phone 6 clasic, in afara de faptul ca vine cu un logo RGB Batman in spate. Si culoarea produsului e in… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

