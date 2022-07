ASUS a tinut pe 5 iulie un mega eveniment, in cadrul caruia a prezentat cele mai noi telefoane de gaming ale sale. De aceasta data avem doua variante de ASUS ROG Phone 6: ASUS ROG Phone 6 si ASUS ROG Phone 6 Pro. Ele au foarte multe elemente in comun, cu mentiunea ca editia Pro pluseaza serios la RAM si la capitolul ecran, avand unul extra in spate. Ambele modele de ROG Phone 6 aduc acelasi ecran AMOLED de 6.78 inch, cu refresh rate de 165 Hz si rezolutie de 2448 x 1080 pixeli. Avem parte si de touch sampling rate de 720 Hz, iar luminozitatea ajunge pana la 1200 de nits. Ecranul e protejat de…