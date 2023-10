ASUS iși consolideaza oferta de routere wireless pe piața romaneasca cu lansarea a doua modele noi din seria ExpertWiFi, adresate in special segmentelor SOHO și SMB. Modelele EBM68 și EBR63 sunt proiectate pentru a raspunde unei game variate de utilizari, de la cafenele și birouri mici, pana la companii de dimensiuni medii. Sistemul mesh tri-band […] The post ASUS extinde oferta pentru SOHO și SMB in Romania cu routerele ExpertWiFi EBM68 și EBR63 appeared first on PCNEWS .