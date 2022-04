B5402FE este un alt laptop business din portofoliul ASUS ExpertBook care se știe sa se dea peste cap, in stilul Flip, la fel cum facea B7 Flip despre care scriam sfarșitul anului trecut. B5 este poziționat mid-range, fiind un portabil perfect pentru cei care calatoresc mult in interes de serviciu. Configurația testata ExpertBook B5 Flip […] The post ASUS ExpertBook B5 Flip B5402FE, un laptop care nu se limiteaza la business appeared first on PCNEWS .