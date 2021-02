Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci capital in contextul luptei pentru accederea play-off-ului Ligii 2 in primul rand. Pe terenul nou promovatei Unirea Slobozia. Alb-violetii cu mai putine minute in primele jocuri oficiale din 2021 au evoluat mai mult azi, intr-un test cu divizionara C…

- ASU Politehnica a fost aproape de sferturile Cupei, dar a sfarsit pana la urma in a pierde duelul cu Astra pe un „Mare oval” inghetat inainte de start. Alb-violetii au dominat si au condus pe tabela cu 1-0 pana in minutul 59. Intrarea unui jucator crescut pe Bega la oaspeti, Silviu Balaure, a rasturnat…

- ASU Politehnica are parte maine de primul meci oficial din 2021. Alb-violetii pornesc cu sansa a doua in fata Astrei, aflata pe 13 in Liga I, dar antrenorul Dan Alexa spera ca jucatorii sai sa fie foarte motivati pe „Dan Paltinisanu” in fata gruparii din esalonul superior, mai ales ca si obiectivul…

- Adrian Mihalcea (44 de ani) a prefațat derby-ul dintre Dinamo și FCSB. Crede ca fosta lui echipa ar putea fi susținuta financiar doar de suporteri, daca n-ar exista datoriile din trecut. Derby-ul Dinamo - FCSB este liveTEXT AICI, de la ora 20:45 Adrian Mihalcea, in prezent pe banca divizionarei secunde…

- ASU Politehnica a castigat cu un scor categoric primul joc de pregatire din noul an. A fost 6-1 cu Pobeda Star Bisnov, grupare de Liga a IV-a din Dudestii Vechi, care in ultima perioada a fost inactiva din cauza coronavirusului. La alb-violeti a debutat si proaspata achizitie din Serbia – Pavle Radunovic,…

- ASU Politehnica si-a inceput astazi stagiul programat pana la urma pe plan local. Lotul pregatit de Dan Alexa nu e lipsit de noutati. Romario Rus, care a marcat chiar impotriva alb-violetilor in toamna din postura de jucator al celor de la ACSF Comuna Recea, s-a alaturat echipei timisorene. Rus (26…

- ASU Politehnica a avut astazi ultima „miscare” din 2021. Dan Alexa a vrut sa vada la treaba pustii de perspectiva ai clubului alb-violet si acestia au fost testati intr-un joc-scoala in compania divizionarei C din Ghiroda. Tehnicianul celei mai bine clasate banatene si la finele lui 2020 si-a exprimat…

- Alb-violetii au suferit primul si ultimul esec intr-un meci oficial pe teren propriu in 2020. Anul nu a fost incheiat de ASU Politehnica asa cum si-ar fi dorit suflarea alb-violeta, dupa un 0-2 cinic cu „fratii” de la Rapid. Giulestenii au punctat devreme pe „Stiinta” si au stabilit scorul final inaintea…