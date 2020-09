Stiri pe aceeasi tema

- Divizionara secunda Politehnica anunța in aceasta dimineața ca Petre Ivanovici este noul jucator al echipei. Mijlocasul timisorean, cu trofee in palmares și goluri in cupele europene, a sosit la echipa violeta din postura de jucator liber si a semnat un contract valabil pana in vara anului 2021. Petre…

- Valeriu Rachita (50 de ani), fost fundaș la Steaua, spune ca FCSB nu are nicio șansa de a trece de Slovan Liberec, adversara din turul III preliminar al Europa League. Meciul dintre FCSB și Slovan Liberec, programat joi, 24 septembrie, de la ora 20:30, va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro.…

- „Baietii in ghete” incearca sa treaca peste euforia victoriei de la Cluj pentru ca luni ii astepata un meci care se anunta poate chiar mai greu. Farul Constanta e printre putinele echipe cu sase puncte din sase posibile in startul Ligii 2 iar trupa lui Ianis Zicu viseaza frumos in acest sezon. ASU Politehnica…

- Alb-violetii au anuntat intariri pe ultima suta de metri inainte de startul Ligii 2. Nou venitii la ASU Politehnica sunt: atacantul Alexandru Popescu, care a jucat si la CS Mioveni – chiar adversarul din prima etapa, si mijlocasii Victor Lolea si Doru Andrei, care au fost mai intai testati. Alexandru…

- ASU Politehnica si-a intarit compartimentul ofensiv printr-un jucator strain. Masivul varf de atac Stjepan Plazonja a fost imprumutat de alb-violeti de la prim-divizionara FC Hermannstadt. ASU Poli a facut al doilea transfer al verii, dupa fundasul stanga Claudiu Pamfile, a mai sosit sub comanda lui…

- ASU Politehnica si Ripensia s-au intalnit azi pe arena „Stiinta” intr-un meci care ar putea fi sau nu ultimul test inaintea startului noului sezon de Liga 2. A fost 2-2 in unul dintre rarele teste dintre cele doua timisorene, cu gazdele alb-violete conducand in doua randuri. Ambii antrenori au avut…

- Mijlocasul sloven Josip Ilicic (32 de ani) a fost invoit de Gasperini de la Atalanta pentru unele probleme personale. Oficial e accidentat, dar Corriere della Sera sustine ca s-a certat cu sotia si nu-i mai sta capul deloc la fotbal Daca PSG l-a pierdut pe Mbappe pentru "sferturile" Ligii, nici Atalanta…

- ASU Politehnica e in grafic din aproape toate punctele de vedere. Alb-violetii au efectuat si prima etapa de testare pentru depistarea noului coronavirus, toti cei 34 de membri verificati, jucatori si staff, au iesit negativ, prin urmare echipa de pe „Stiinta” poate evolua in meciuri amicale, cu conditia…