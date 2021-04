Stiri pe aceeasi tema

- FC Rapid a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), pe ASU Poli Timisoara, in ultimul meci al etapei a III-a a play-off-ului Ligii a II-a, potrivit news.ro. A marcat: Alin Ignea '30 / Adrian Balan '87 (p), Antonio Sefer '90+1. FC Rapid conduce in clasament, cu 42 de puncte,…

- CS Mioveni a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 5-1 (3-0), echipa Dunarea Calarasi, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii a II-a. Au marcat: Alami '53 / Ionut Burnea '20, '37, Bogdan Rusu '41, Stefan Blanaru '52, '59, potrivit news.ro. Tot in etapa a III-a, joi, de la ora…

- FC U Craiova 1948 a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Csikszereda, in primul meci al etapei a III-a a play-off-ului Ligii a II-a, potrivit news.ro. Au marcat: Bauza '82 / Compagno '22, Ciolacu '52 (p). Tot in etapa a III-a, miercuri, de la ora 16.30, are loc…

- FC Rapid a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Csikszereda, in etapa I a play-off-ului Ligii a II-a. A marcat: Adrian Balan '16. Dupa acest rezultat, FC Rapid a urcat de pe locul 5 pe locul I, cu 36 de puncte, la egalitate cu FC U Craiova 1948, de pe locul 2.…

- FC Rapid va intalni AFK Csikszereda in prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a, conform tragerii la sorti de luni, de la Casa Fotbalului, potrivit news.ro Cele sase calificate in play-off-ul in care partidele se vor juca tur-retur, rezultand astfel 10 meciuri pentru fiecare formatie sunt:…

- FC U Craiova 1948 a remizat, scor 0-0, in meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu Farul Constanta, in etapa a XX-a a Ligii a II-a. Denis Ispas (Craiova) a fost eliminat, in minutul 87, dupa un fault in pozitie de ultim aparator. Dupa acest rezultat, oltenii au trecut pe primul…

- FC Rapid a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), echipa Dunarea Calarasi, in etapa a XX-a a Ligii a II-a, informeaza News.ro. Au marcat: Ariel Lopes '3 (a), Balan '19, '67, Hlistei '71 (p). Dupa acest succes, Rapid a urcat de pe locul 11 pe locul 8, cu 30 de puncte,…

- ​Liderul FC U Craiova 1948 a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, în deplasare, la Chiajna, cu Concordia, în etapa a XVII-a a Ligii a II-a.În minutul 64, jucatorul gazdelor Gabriel Deac, scapat singur cu portarul oaspetilor, l-a lovit la cap cu piciorul…