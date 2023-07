Astronomii au detectat cea mai strălucitoare exoplanetă O lume arzatoare in care din nori metalici ploua cu titan si care actioneaza "ca o oglinda": cea mai stralucitoare planeta detectata vreodata in afara sistemului nostru solar si-a dezvaluit chipul in fata astronomilor, conform unui studiu publicat luni. Exoplaneta neobisnuita, situata la o distanta de peste 260 de ani lumina de Pamint, reflecta 80% din lumina stelei gazda, potrivit noilor obser Citeste articolul mai departe pe noi.md…

