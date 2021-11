O toaleta din capsula SpaceX s-a defectat, astfel ca astronauții care urmau sa paraseasca Stația Spațiala Internaționala duminica trebuie sa foloseasca scutece pe drumul de intoarcere, anunța The Guardian . Astronautul NASA Megan McArthur a spus despre situație ca „nu este optima”, insa poate fi gestionata. Ea și trei colegi de echipaj vor petrece 20 de ore in capsula, din momentul in care trapele se inchid pana la aterizarea de luni pe apa. „Zborul in spațiu este plin de mici provocari. Aceasta este pur și simplu inca una pe care o vom intalni și de care ne vom ocupa in misiunea noastra. Așa…