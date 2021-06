Studiul a evaluat daca terapia, un cocktail de doua tipuri de anticorpi, ar putea impiedica adultii care au fost expusi la virus in ultimele opt zile sa dezvolte simptome de Covid-19. Terapia, AZD7442, a avut o eficacitate de 33% in reducerea riscului ca persoanele sa dezvolte simptome in comparatie cu un placebo, dar acest rezultat nu a fost semnificativ statistic – ceea ce inseamna ca s-ar fi putut datora intamplarii si nu terapiei. Studiul de faza a III-a, care nu a fost evaluat de specialisti din afara acestuia, a inclus 1.121 de participanti in Regatul Unit si Statele Unite. Marea majoritate…