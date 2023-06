AstraZeneca, dată în judecată de o femeie din Germania: Reclamanta susține că a suferit pierderea completă a auzului după vaccin O femeie din Germania da in judecata compania farmaceutica AstraZeneca solicitand daune in valoare de cel putin 150.000 de euro pentru durerea si suferintele prin care a trecut dupa ce a fost vaccinata cu vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19, transmite luni DPA. Reclamanta a declarat in fata unei instante din Mainz ca a suferit pierderea completa a auzului dupa ce a primit vaccinul in martie 2021, la varsta de 40 de ani. Cele doua parti nu au ajuns la o intelegere in afara instantei. Femeia a povestit ca imediat dupa vaccinare a simtit furnicaturi in degete si ca i-a amortit fata, simptome… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

