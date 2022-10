Stiri pe aceeasi tema

- The Joys and Sorrows of Young Yuguo este un scurt documentar Netflix despre un student chinez Yin Yuguo, in varsta de 16 ani, care studiaza in Romania. Filmul exploreaza calatoria sa la Universitatea din Bacau și visul sau de a ințelegere forma est-europene de poezie. Documentarul de 28 de minute este…

- Litoralul romanesc conduce in topul destinatiilor de care turistii au fost dezamagiti vara aceasta, la polul opus situandu-se Maramures, Bucovina si Transilvania, ca fiind cele mai primitoare zone ale Romaniei, potrivit unui sondaj realizat de o platforma hoteliera online. „Dupa o vara plina, lipsita…

- Deși vitala pentru siguranța tuturor celor care circula pe o autostrada, banda de urgența a autostrazilor din Romania este deseori transformata in banda de viteza. S-a intamplat zilele trecute pe A1, in județul Sibiu. Modul in care se circula pe drumurile / autostrazile din Romania dovedește ca mulți…

- Pentru a reduce sau chiar elimina poluarea apei și a solului cu substanțe provenite din industria farmaceutica, parlamentarii propun, printr-un proiect de lege ce va ajunge curand la votul decisiv al deputaților, avand propunere de adoptare, ca ambalajele, dar și prospectele medicamentelor sa conțina…

- Documentarul „Mariupolis 2”, realizat de Mantas Kvedaravicius, a fost proiectat luni seara, in premiera in Romania, in deschiderea celei de-a 19-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, in prezența a mai mult de 3 000 de spectat

- Postul B1 TV va difuza, in premiera și in exclusivitate in Romania, documentarul ”SUA versus China: Razboi in Taiwan?”, duminica, de la ora 16:00. Documentarul pleaca de la o intrebare cheie, daca Statele Unite vor interveni militar in cazul in care China ataca Taiwanul. Filmul prezinta situația istorica…

- „In ziua de 16.07.2022, 10:39:24 (ora Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, HUNEDOARA un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 5 km", conform INFP. Cutremurul s-a produs la 86km sud-vest de Sibiu, 121km nord de Craiova, 137km nord-vest de Pitesti, 161km sud de Cluj-Napoca, 165km est…