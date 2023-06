Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de vehicule electrice au crescut puternic in luna mai și reprezinta acum 13,8% din vanzarile europene, fața de mai puțin de 10% in mai 2022. In 2035, UE va pune capat motoarelor cu combustie interna și se va deschide calea vehiculelor electrice. Obiectivul este de a obține o flota neutra din…

- Cei mai mari concurenti ai Ford Motor in privinta vehiculelor electrice nu sunt liderul american Tesla sau rivalul General Motors ci producatorii de automobile chinezi, a declarat joi CEO-ul Jim Farley, citat de CNBC și news.ro

- Tesla a provocat valuri in showroom-urile auto din intreaga lume atunci cand a inceput sa reduca prețurile in acest an. Producatorii rivali, de la Detroit pana in Japonia, au inceput sa vada cum valoarea la mana a doua a propriilor modele a scazut – impreuna cu prețul acțiunilor – pe fondul așteptarilor…

- Constructorul auto german Mercedes-Benz a decis sa ii implice pe inginerii echipei sale de Formula 1 in procesul de concepere a unor vehicule electrice de masa mai eficiente, reducand cu un sfert perioada de dezvoltare si accelerand eforturile de a tine pasul cu liderul Tesla, transmite Reuters, informeaza…

- Producatorul chinez de automobile electrice Nio vrea sa cucereasca o parte din cota de piata a grupului german Volkswagen prin lansarea pe piata europeana a unui model care sa coste mai putin de 30.000 de euro, a declarat presedintele companiei chineze pentru revista Der Spiegel, transmite Reuters,…

- Romania a ajuns, in februarie 2023, la 27.590 vehicule electrice, dupa ce anul trecut au fost inmatriculate la fel de multe masini electrice ca in ultimii 10 ani cumulat, in timp ce numarul incarcatoarelor publice de pe teritoriul tarii abia a depasit borna de 3.300, conform unei analize realizate de…

- Romanii fac achiziții de mașini electrice, chiar daca prețurile sunt mai mari și nu exista suficiente stații de incarcare, plus ca reparațiile ajung sa coste și de 10 ori mai mult decat o mașina clasica. Patronii de service-uri spun ca asigurarile auto pentru aceste mașini ar trebui sa fie mult mai…

