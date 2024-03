Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, care de cand a inceput invazia rusa in Ucraina si-a capatat reputatia de a fi o voce radicala a Kremlinului, a declarat intr-un mesaj pe Telegram ca „niciun tribunal si nicio ancheta nu vor ajuta, daca forta nu este contracarata prin forta, iar executiile totale ale teroristilor si…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul presedinte Dmitri Medvedev, a publicat vineri seara, pe canalul sau de Telegram, in timpul atentatului de la periferia Moscovei, un mesaj in care afirma ca daca se va descoperi ca teroriștii sunt trimiși de administrația ucraineana, atunci…

- Dmitri Medvedev amenința cu o razbunare „prin teroare” dupa atacul armat din sala de concert de la Moscova. Fostul locțiitor al lui Putin spune ca daca atacul a fost comis de „teroriști ai Kievului, trebuie gasiți și distruși fara mila, inclusiv oficialii statului”.

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat luni ca Ucraina aparține Rusiei, iar tensiunile dintre Washington și Moscova sunt mai mai grave decat in timpul crizei rachetelor din Cuba din 1962, a informat agenția de presa RIA, relateaza Rador Radio Romania. Precizarile…

- Deputatii rusi au adoptat miercuri o lege ce vizeaza confiscarea banilor si bunurilor oricarei persoane declarate vinovate de difuzarea de "informatii false" despre armata rusa, in plin razboi impotriva Ucrainei, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Textul a fost adoptat atat in a doua, cat si in a…

- Dmitri Medvedev, actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, a precizat ca Rusia va fi mereu in razboi cu Ucraina, iar un motiv pentru un nou atac va fi gasit chiar și in condițiile in care Kievul va adera la NATO, relateaza News.ro.„Este prea tarziu. Oricine se va afla la carma…

- Rusia va interpreta amplasarea unui contingent militar britanic pe teritoriul Ucrainei drept o declarație de razboi, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, intr-o postare pe Telegram. Astfel a comentat acesta semnarea acordului de colaborare dintre Marea Britanie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Rishi Sunak au semnat vineri la Kiev un acord de securitate intre cele doua tari, relateaza Reuters. Este un „acord de securitate fara precedent”, care va ramane in vigoare pana cand Ucraina va adera la NATO, a declarat presedintele ucrainean.…