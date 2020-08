Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat ca provocarea cea mai mare careia trebuie sa ii faca fața sistemul sanitar din Romania in lupta cu pandemia de coronavirus este deficitul de cadre medicale. Potrivit acestuia, in acest moment, Romania are aproximativ 1.000 de paturi…

- Inregistram zilnic record dupa record la cazurile de infecție cu SARS-CoV-2, iar acestui bilanț se adauga și declarația alarmanta a profesorului Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS: „circa jumatate de milion de oameni din Romania ar fi trecut deja prin boala”. Alexandru Rafila: „Peste 500.000…

- Primele sase mii de flacoane de Remdesivir de la Comisia Europeana au ajuns la spitalele din tara care trateaza cazuri mai grave de COVID-19. Medicii cer deja suplimentarea dozelor. Este primul medicament autorizat in Uniunea Europeana, dar nu este un antiviral miraculos pentru tratarea bolii, spun…

- Raed Arafat, șeful DSU, a transmis sambata noaptea un mesaj important cu privire la ce se intampla de fapt in spitalele din Romania in perioada pandemiei. Secretarul de stat in MAI a lansat un avertisment dur. Raed Arafat, șeful DSU și secretar de stat in MAI, a transmis un mesaj important pe pagina…

- In spitalele deja pline, medicii cauta cu disperare soluții pentru a face fața valului de imbolnaviri. Capitala a ramas din nou fara locuri la ATI pentru pacienții cu COVID. Autoritațile spun ca scenariul cel mai negru este cand vom ajunge la 2.000 de bolnavi la terapie intensiva.

- Pandemia de coronavirus continua sa faca victime. Cu toate acestea, mai multe țari și-au deschis granițele și au permis accesul strainilor. Cazurile de coronavirus sunt in creștere in mai multe state, drept pentru care unele țari au luat deja masuri in acest, pentru a evita o explozie de infectari.…

- Autoritațile au comunicat la ultima raportare oficiala mai puține cazuri noi, doar 413, fața de 456 cu o zi inainte, respectiv 698 cu doua zile in urma. Insa, raportate la numarul de teste facute in ultimele 24 de ore, numarul este ingrijorator.

- "Spitalele trebuie redeschise urgent in conditii de siguranta pentru pacientii cronici! Scolile trebuie sa fie pregatite pentru reluarea cursurilor in toamna! Trebuie asigurati bani pentru copiii si batranii din centrele sociale, pentru persoanele cu handicap sau pentru hrana si cazarea celor aflati…