Așteptarea a luat sfârșit: rareș și Arkanian au lansat oficial single-ul mult așteptat – Nașpa Dupa aproape trei luni de la primul perfomance al piesei pe scena celui mai mare festival de muzica hip-hop și trap – Beach, Please!, rareș și Arkanian lanseaza single-ul mult așteptat de toți fanii. „Nașpa” s-a bucurat de o susținere imensa in mediul online, reușind intr-un timp scurt sa adune zeci de mii de videoclip-uri pe sound-ul piesei pe TikTok, respectiv sute de mii de views pe YouTube la performance-urile celor doi artiști. In contrast cu numele single-ului, vibe-ul piesei te va face sa canți cot la cot cu artiștii, exact cum s-a intamplat la Neversea cand cei doi au cantat pe Main Stage… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

