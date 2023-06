Stiri pe aceeasi tema

- Al Ittihad (echipa lui Karim Benzema) și Al Nassr (echipa lui Cristiano Ronaldo) se bat pe semnatura lui N'Golo Kante (32 de ani), mijlocașul lui Chelsea. Internaționalul francez ramane liber de contract in aceasta vara, dupa ce negocierile cu Chelsea au stagnat, ca urmare a accidentarii lui Kante din…

- Campioana Franței, PSG, i-a contactat pe agenții lui Harry Kane, pentru care Tottenham cere 100 de milioane de euro. E mai ieftin cu 50 de milioane decat Osimhen, ținta inițiala a parizienilor. Paris SG se pregatește pentru „viața" dupa Neymar și Messi. Aflat la final de contract, Leo are mai multe…

- Ruptura cu PSG pare ireparabila pentru Neymar, in prezent aflat in recuperare dupa accidentarea suferita la glezna. Probabila destinație ar fi Premier League pentru brazilian. Nu numai Messi este pe picior de plecare de la PSG. Și zilele lui Neymar, protagonistul celui mai scump transfer din istoria…

- Al Nassr, cu Cristiano Ronaldo pe teren, a ratat calificarea in finala Cupei Arabiei Saudite, dupa ce a fost invinsa de Al Wehda cu 1-0, desi a evoluat in superioritate numerica timp de 37 minute. Francezul Jean-David Beauguel a marcat unicul gol in minutul 23, suficient pentru ca Al Wehda sa obtina…

- Dupa infrangerea in fața lui Al-Hilal, 0-2, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) și-a atins organele genitale privind spre fanii adverși, care ii strigau ironic numele lui Messi. Suporterii lui Al-Hilal vor sancționarea dura a portughezului. In ultimele cinci etape, Cristiano Ronaldo a ratat probabil titlul…

- Al-Nassr a pierdut cu 2-0 meciul cu Al-Hilal, iar Cristiano Ronaldo a facut gesturi obscene la finalul partidei.Al-Hilal a castigat cu 2-0 partida de pe teren propriu cu Al-Nassr, in derby-ul Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo a marcat un gol pentru Al-Nassr, insa reusita i-a fost anulata pentru ofsaid,…

- Messi va pleca de la PSG la finalul acestui sezon, dar inca nu a decis unde va juca in continuare.Argentinianul implinește 36 de ani in luna iunie și a primit o oferta oficiala, catalogata de presa internaționala drept monstruoasa.Starul lui PSG ar urma sa incaseze 400 de milioane de…