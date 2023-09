Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in atentia tuturor, in Europa, dupa ce, in tara noastra, a fost lansata bancnota de 0 (zero) euro. S-a intamplat la Botosani. Bancnota suvenir „Personalitați din Botoșani” care are valoarea nominala de zero euro a fost lansata ieri, la sediul provizoriu al Muzeului Judetean de Istorie,…

- Kievul se confrunta cu dificultați tot mai ridicate in ceea ce privește recrutarea militara, iar ucrainenii sunt dispuși sa plateasca sume mari de bani pentru a primi diagnostice medicale care sa faca imposibila inrolarea. Este și cazul unui barbat de 39 de ani din Odesa, care, dupa ce a platit 5.000…

- Moda poate fi considerata un instrument de uniformizare sau de exprimare a propriei personalitați, fiind ceva ce prinde cu o viteza inimaginabila oamenii, iar acest lucru ni-l arata chiar ultimul trend, care a transformat intreaga lume in roz.

- Festivalul a devenit emblematic și de referința intre evenimentele de profil sub egida Asociației „Truck Tuning Art” și management-ul Grupului Tomiflex, conduse de Tomuța Florin. Propulsat de o pasiune ce poate fi considerata un veritabil stil de viața conceptul este un pionier pe nișa incepand cu anul…

- Daca v-ați planificat sa plecați in vacanța cu mașina in aceasta vara, trebuie sa luați in considerare ca exista anumite taxe de drum in Europa. Așadar, este esențial sa fiți informat cu privire la acestea inainte de a porni intr-o calatorie in afara țarii. Iata care sunt țarile din Europa in care se…

- Programul Samsung prin care utilizatorii pot incerca sa-si repare singuri dispozitivele stricate ajunge in Europa, dupa ce a fost lansat anul trecut in Statele Unite, scrie news.ro. Serviciul va fi disponibil pana la sfarșitul lunii iunie in opt țari de pe batranul continent.

- Neversea este un festival de muzica care are loc in Romania. Se desfașoara anual in orașul Constanța, pe malul Marii Negre. Festivalul a fost organizat pentru prima data in 2017 și de atunci a crescut devenind unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa de Est. In acest an va avea loc cea…

- Un producator din Romania sustine ca piata carnii fierbe, dupa o crestere istorica a pretului materiei prime pentru mezeluri. Se astepta o scadere din februarie, insa s-a ajuns la o crestere de 50%. Carnea de porc de lucru (CPL), materia prima folosita pentru productia mezelurilor, a ajuns la 3-3,2…