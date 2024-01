Astăzi- Ziua Culturii Naţionale şi a poetului ­naţional al românilor, Mihai Eminescu Ziua Culturii Nationale este marcata in fiecare an, incepand din 2011, la 15 ianuarie, data aleasa fiind aceea a nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu (1850-1889). Decretul pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 15 ianuarie ca fiind Ziua Culturii Nationale a fost semnat la 6 decembrie 2010, iar Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 831 din 13 decembrie 2010. Ziua Culturii Nationale este marcata si in alte tari europene, cu acest prilej fiind omagiati oameni de cultura remarcabili, reprezentativi pentru fiecare stat in parte.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

