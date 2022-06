Astazi: Ziarul ”Lupta”, aparut in 1922, exponatul lunii la Sala Unirii din Alba Iulia La Sala Unirii din Alba Iulia va fi vernisat, marți, 7 iunie 2022, de la ora 11.00, exponatul lunii: Ziarul LUPTA din 16 octombrie 1922. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia deține o colecție importanta de ziare aparute in preajma Incoronarii de la Alba Iulia, atat naționale, cat și locale. Pentru luna iunie 2022 a […] Citește Astazi: Ziarul ”Lupta”, aparut in 1922, exponatul lunii la Sala Unirii din Alba Iulia in Alba24 .