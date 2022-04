Astăzi, în prima rundă din play-out: Gloria Bistrița-Năsăud – Unirea Alba Iulia 2-2 (0-0) Unirea Alba Iulia a avut parte, astazi, de o noua deplasare la Bistrița, in prima runda din play-out-ul Seriei a IX-a a Ligii a 3-a de fotbal. In urma cu 3 saptamani, in 12 martie, in etapa ce a deschis anul, la debutul antrenorilor Adrian Falub și Marcel Rusu, Gloria s-a impus la limita, 1-0, cu toate ca a jucat in inferioritate numerica aproape o repriza. Din postura de “lanterna roșie”, cu numai 11 puncte acumulate, au abordat confruntarea vizitatorii, ce incearca in aceste 10 “finale” ramase sa evite retrogradarea. Uniriștii au fost la cateva zeci de secunde de a doua victorie externa la rand,… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

