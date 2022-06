Stiri pe aceeasi tema

- Noi exponate de mare valoare istorica au fost aduse la #MuzeulTransportuluiPublicIași , Sectorul Autobuze/Troleibuze. Astfel, colecția de vehicule s-a diversificat, iar o parte dintre acestea au fost deja reabilitate. Cele mai recente noutați din muzeu pot fi descoperite incepand de vineri, 10 iunie…

- Kaufland Romania iși avertizeaza clienții in legatura cu o tentativa de frauda prin intermediul unei false oferte online sub forma: „Kaufland celebreaza cea de-a 54-a aniversare de cadouri limitate la tombola!”. Numele si logo-ul companiei Kaufland Romania au fost folosite fraudulos si abuziv in cadrul…

- Compania de Transport Public Iasi va asigura transportul persoanelor care doresc sa ajunga la festivalul BRIZO SUMMER FEST ce va avea loc in perioada 29 aprilie 2022 - 1 mai 2022 in incinta Bazei Sportive Brizo din comuna Aroneanu. Cursele vor fi deservite de autobuze ce vor circula pe itinerariul Tg.…

- Consiliul de administratie a votat in unanimitate pentru adoptarea planului. In cadrul noii structuri, daca orice persoana sau grup dobandeste proprietatea efectiva a cel putin 15% din actiunile comune publice ale Twitter fara aprobarea consiliului de administratie, altor actionari li se va permite…

- Majorari ale prețului biletelor de calatorie, investiții in mijloacelor de trasport, proiecte legate de modernizari la Compania de Transport Public Iasi. In direct la Radio Romania Iasi, directorul Companiei de Transport Public Iasi, Cristian Stoica. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/04/5-apr-ctp-iasi.mp3…

- Turiștii care vor vizita Cetatea și localnicii sunt invitați sambata, 19 martie 2022, intre orele 12:00-14:00, la o demonstratie de tactica airsoft in Cetatea Devei. Evenimentul va avea loc pe Platforma Artilerie Vest. Vor fi expuse replici dupa arme si dispozitive reale: AK, SVD, M4,…