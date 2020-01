Astazi este greva la tribunalul Vaslui, intre 10 si 12 nu se judeca nimic.

Stiri pe aceeasi tema

- PROTEST… Tribunalul Vaslui a anutat, printr-un comunicat de presa, faptul ca astazi, 27 ianuarie, instantele vasluiene vor intra in greva. Astfel, in aceasta zi, se vor judeca doar cauzele urgente. Nemultumirea judecatorilor este cauzata de anuntul facut de Guvern privind abrogarea pensiilor speciale.…

- Magistrații de la Tribunalul Buzau au decis suspendarea ședințelor de judecata pana la data de 1 februarie. In acest timp vor fi judecate doar cauzele urgente. Inca din 10 ianuarie, ședințele de judecata programate la Tribunalul Buzau fusesera suspendate insa doar pentru o ora, in intervalul orar 10,00-11,00.…

- Sindicalistii Promedica anunta ca se afla in greva japoneza din cauza taierii sporurilor pentru condiții vatamatoare. Peste 11.000 de angajati din sistemul de sanatate vor avea pierderi salariale din 2020, iar peste 50.000 in urmatorii doi ani, susțin reprezentanții celor din sistemul medical. Protestul…

- Libanul este marcat din 17 octombrie de un protest fara precedent impotriva intregii clase conducatoare, considerata a fi corupta si incapabila sa puna capat unei crize economice profunde.Protestul a dus la demisia primului ministru Saad Hariri pe 29 octombrie, dar negocierile pentru formarea…

- Mii de libanezi au demonstrat duminica, in a patra saptamana consecutiva, impotriva clasei conducatoare, in timp ce un nou guvern se lasa inca asteptat si criza economica se agraveaza, la doua saptamani de la demisia premierului sub presiunea strazii, relateaza AFP. Libanul este marcat…

- Minerii de la Paroșeni și Uricani continua protestul și amenința ca vor intra in greva foamei, dupa ce discuțiile din cadrul Comisiei de dialog social, purtate marți la Prefectura Hunedoara, nu s-au soldat cu revolvarea revendicarilor angajaților, anunța MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis…

- Nemultumirea angajatilor din salinele aflate in subordinea societatii Salrom si protestul organizat de acestia fata de neacordarea voucherelor de vacanta de catre angajator sunt complet justificate, pentru ca acordarea voucherelor de vacanta este prevazuta in bugetul pe anul 2019, a transmis, marti,…