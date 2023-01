Astăzi are loc premiera Django, o nouă superproducție filmată în România. Vezi trailerul oficial! Astazi are loc premiera oficiala Django, o noua serie de televiziune de excepție filmata integral in Romania. Filmul, adaptare dupa spaghetti westernul cu același titlul, dar și dupa ”Django Unchained” al lui Quentin Tarantino, il are in rolul principal pe Matthias Schoenaerts. Alaturi de el, in povestea din Vestul Sabatic, joaca Noomi Rapace, Nicholas Pinnock și Lisa Vicari. Seria de 10 episoade a fost filmata in mare parte la vulcanul stins de la Racoș, Brașov, o zona ce seamana din punctul de vedere al regizorului cu Grand Canyon. Acolo s-a construit un mic orașel aidoma celor din Vestul Sarbatic,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

