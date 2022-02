• O noua terapie, denumita terapia celulei CAR-T, s-a dovedit eficienta vreme de 12 ani in combaterea leucemiei, pe doi pacienți. In esența, terapia consta in recoltarea unor celule imune de tip T de la pacient, modificarea genetica a acestora pentru a produce proteine denumite „receptori de antigen chimeric”, care pot recunoaște celulele canceroase, și reintroducerea acestora in organismul pacientului.Terapia a fost aplicata și in alte tipuri de cancer pe mii de pacienți cu rezultate rezonabile, dar este considerata inca foarte scumpa și riscanta, ceea ce o face aplicabila deocamdata doar in…