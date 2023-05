Astăzi, 1 iunie, vor fi inaugurate două noi parcuri de joacă în Copou. Plus o acţiune caritabilă pentru 900 de copii Doua locuri de joaca, amenajate in Parcul Expozitiei, vor fi inaugurate astazi de catre autoritati. In primul rand este vorba despre primul spatiu de joaca dedicat copiilor cu dizabilitati, o investitie de 1,9 milioane lei. Spatiul de joaca are o suprafata de 1.200 mp si cuprinde si o zona de relaxare pentru adulti cu dizabilitati. Deschiderea oficiala va avea loc incepand cu ora 11.30. In acelasi timp, Primaria va inaugura si locul de joaca din apropiere, modernizat in cadrul unui contract distinct. „Spatiile de joaca contin ansambluri (complexe de joaca cu tobogane), precum si echipamente de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a avut nevoie de 7 ani pentru a desfiinta o statie de taxiuri. A facut-o doar dupa ce a fost amendata de politisti. Contestatia depusa de Primarie impotriva amenzii nu a dus decat la reducerea acesteia. In zona restaurantului „Select" a functionat timp indelungat o statie de taxiuri improvizata.…

- MIERCURI 07 iunie 2023 – CONCERT CAMERAL Cvartetul „Ad Libitum” al Filarmonicii „Moldova” din Iași, REMUS AZOIȚEI – vioara ȘERBAN MEREUȚA – vioara BOGDAN BIȘOC – viola FILIP PAPA – violoncel va susține MIERCURI, 07 iunie 2023, incepand cu ora 19:00, in Sala „Eduard Caudella” (Casa Balș), un minunat…

- UPDATE „In jurul orei 11:00 incendiul a fost lichidat.Cauza probabila a incendiului a fost jocul copiilor cu focul.” – Biroul de Presa al ISU Buzau *ȘTIRE INIȚIALA Misiune a pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Neron Lupașcu”, pentru stingerea unui incediu produs la o locuința…

- Primaria Teliu a scos la licitație „Inființarea unor zone de agrement, destinate locuitorilor din comuna, prin achiziția de dotari specifice”. Este vorba despre achiziționarea urmatoarelor echipamente pentru doua amplasamente. Unul este vizavi de sediul Primariei, iar cel de al doilea la 2 kilometri,…

- Mai multi ieseni au reclamat astazi ca au auzit un mesaj vocal transmis prin intermediul sistemului de alarmare din municipiu. Mesajul a fost greu inteligibil pentru unele persoane care au semnalat public ca l-au auzit. In schimb, analizand reactiile care pot fi consultate pe retele sociale rezulta…

- Banda unica pentru transportul public pe bld. Nicolae Iorga poate fi introdusa incepand cu luna aprilie. Comisia de circulatie de la nivelul Primariei a preluat ultimele observatii trimise de politistii rutieri iar, saptamana viitoare, urmeaza sa fie emis avizul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). …

- Indiferent daca esti un antreprenor la inceput de drum sau o companie cu sute de angajati, alegerea spatiului de birou este importanta pentru succesul afacerii tale si poate spune povestea succesului tau. Este important sa iei o decizie informata si sa te asiguri ca spatiul de birou ales se potriveste…

- Butoanele pentru pietoni de la mai multe treceri din oras au disparut. „Misterul" a fost rezolvat de Primarie: chiar municipalitatea a dispus inlaturarea lor. „Nu sunt atat de utile in intersectiile in cruce", a spus purtatorul de cuvant al institutiei. In paralel, municipalitatea anunta ca lucreaza…