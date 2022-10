Ăsta accident! Un șofer neatent a distrus cea mai veche latrină din Japonia! Un șofer neatent a intrat cu mașina in toaleta unui templu din Japonia. Accidentul s-a produs in timp ce barbatul dadea cu spatele. El a avariat ceea ce experții spun ca este cea mai veche toaleta din Japonia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

