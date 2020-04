Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 19 cadre medicale de la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” din București sunt infectate cu COVID-19, acestea urmand sa fie retestate, a anunțat, joi, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „Erau 19 cadre medicale infectate. Ramane sa le retestam ca sa vedem daca se confirma aceste…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti precizeaza joi ca la Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila", spital suport COVID-19 pentru pacientii care au nevoie de dializa, unitate medicala aflata in administrarea Primariei Capitalei prin ASSMB, "exista suspiciuni privind…

- La Spitalul "Carol Davila", suspiciuni privind infectarea personalului Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a precizat joi într-un comunicat ca la Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila", spital suport COVID-19 pentru pacienții care au nevoie…

- „In aceste zile, la Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase și Tropicale „Dr.Victor Babeș” din București, unitate medicala de prima linie in lupta pentru combaterea pandemiei, continua testarea personalului medical care s-a ocupat, in ultimele 3 saptamani, de ingrijirea pacienților COVID-19. Din prima serie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca zone de triaj epidemiologic au fost organizate la intrarea in toate cele 19 spitale administrate de Primaria Capitalei, pentru a-i putea identifica in acest fel pe pacientii care prezinta simptome ale COVID 19. "Practic, intr-un timp foarte…

- Primarul Municipiului București, Gabriela Firea, spune ca Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) a comandat 30.000 de combinezoane de unica folosinta pentru cadrele medicale, precum si alte echipamente de protectie, dar furnizorul a susține ca are marfa blocata in vama, noteaza…

- STB SA incepe, de vineri, 31 ianuarie 2020, sa distribuie maști medicale catre calatori, pentru a diminua efectele raspandirii virusului gripal in mijloacele de transport in comun din București. Pana in prezent, 2.332 de cazuri de gripa sezoniera au fost confirmate la cabinetele de medicina școlara…

- Societatea de Transport Bucuresti /STB/ incepe, de vineri, sa distribuie calatorilor masti medicale, pentru a diminua efectele raspandirii virusului gripal in mijloacele de transport in comun din Bucuresti, informeaza compania. "Pana in prezent, 2.332 de cazuri de gripa sezoniera au fost…