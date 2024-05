Lucrătorii unei fabrici Mercedes din Alabama au respins afilierea la sindicatul UAW Esecul a marcat prima mare pierdere pentru organizatorii UAW dupa o serie de victorii, inclusiv majorari de doua cifre ale angajatilor din Detroit si extinderea sindicatului la o fabrica VW din Chattanooga, luna trecuta. Acest lucru face ca urmatorii pasi sa fie neclari pentru sindicat, care se afla in mijlocul unei campanii de 40 de milioane de dolari care vizeaza alti producatori de automobile, inclusiv Toyota si Tesla. ”A fost in mod clar daunator sindicatului si altor incercari de organizare, pe termen scurt, dar este inceputul, nu sfarsitul”, a spus Harley Shaiken, profesor pentru munca la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

