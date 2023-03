AS.ro LIVE | Andrei Nicolescu este invitatul lui Dan Pavel, joi, de la ora 10:30. Noul acționar al lui Dinamo vine sa iși spuna povestea. Nicolescu este de meserie avocat și nu se afla la prima experiența pe postul de conducator al unui club de fotbal din Romania. El a fost in trecut co-finanțator la […] The post AS.ro LIVE | Andrei Nicolescu este invitatul lui Dan Pavel (10:30). Noul acționar al lui Dinamo vine sa iși spuna povestea appeared first on Antena Sport .