Asociatiile de consumatori: Amanarea ratelor nu sprijina in mod real debitorii, ci acorda beneficii bancilor: Vor aplica dobanda la dobanda!

- Masurile luate de guvern „nu-i ajuta in mod real pe clienții bancilor” Foto arhiva Asociațiile care reprezinta consumatorii considera ca masurile luate de Guvern cu privire la amânarea ratelor la credite nu îi sprijina în mod real pe cei care au luat credite. Într-un…

- Ordonanta de urgenta privind amanarea ratelor la banca O ordonanța de urgența privind suspendarea ratelor la banci pentru toți cei care doresc sa faca acest demers urmeaza sa fie adoptata joi de guvern. Anunțul a fost facut miercuri chiar de președintele republicii, Klaus Iohannis. Seful…

- Guvernul a stabilit nivelul garantiilor si al subventiilor ce vor fi acordate pentru liniile de credit si imprumuturile pentru investitii contractate de firmele din Romania pentru a trece cu bine de perioada de criza generata de coronavirus. De asemenea, au fost stabilite si conditiile in care IMM-urile…