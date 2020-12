Asociaţie: Sectorul IT&C din România ar putea ajunge la 10% din PIB în 2025 ”Obiectivele industriei locale de IT pentru Romania Digitala din 2025 sunt: Sectorul IT&C din Romania sa ajunga la 10% din PIB; Crearea celui mai mare (in termeni de evaluare totala a companiilor) hub de tehnologie a informatiei din Centrul si Estul Europei; Lansarea pe bursa de la Bucuresti a cel putin 50 de companii de tehnologie prin IPO-uri locale; Lansarea a cel putin 5 unicorni (companii evaluate la cel putin 1 miliard dolari); Repatrierea fortei de munca inalt-calificata din Europa de Vest, SUA si Canada; Dezvoltarea unui cadru fiscal care sa stimuleze dezvoltarea economiei digitale, prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

