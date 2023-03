Stiri pe aceeasi tema

- Asociația ”Club Sportiv – Roata de Foc R. C. Campina” și Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiești organizeaza, in data de 18 martie 2023, campania numita ”Avem viața in sange” , la Casa Tineretului Campina. Este primul eveniment de acest gen organizat in 2023, dar a 12-a oara cand motocicliștii clubului…

- In data de 21 martie, Baroul Constanta in parteneriat cu Centrul regional de Transfuzii Constanta, Pharma Nord si Asociatia HEM ndash; n avem SANGE , organizeaza la sediul Baroului Constanta, o colecta mobila de donare de sange. a a a apropiat a a t a a t . Din cantitatea de sange donata o singura data…

- 54 de instituții medico-sanitare publice vor fi implicate in campania de donare voluntara de singe și componente sanguine, lansata astazi. Campania la care participa personalul medical este organizata de Ministerul Sanatații și Centrul Național de Transfuzie a Singelui (CNTS) și se va desfașura pe tot…

- Pentru a marca intr-un mod activ și eficient “Ziua Internationala a Copilului Bolnav de Cancer”, Primaria orașului Mioveni in parteneriat cu Centrul de Transfuzii Sanguine Pitești organizeaza o campanie de donare de sange, pe data de 16 februarie 2023. Acțiunea umanitara și de conștientizare se va desfașura…

- In situații cu zeci mii de victime, e nevoie de medicamente, echipamente medicale, dar mai ales de sange. Autoritațile turce au facut apel la populație sa doneze pentru victimele cutremurului.

- Ministerul Sanatatii anunta, luni seara, ca mobilizeaza profesionisti care ar fi dispusi sa plece in Turcia. Cei interesati se pot inscrie pe site-ul ministerului. De asemenea, institutia anunta ca a fost lansata o campanie de donare de sange pentru victimele cutremurului. Fii la curent cu…

- TNL Campia Turzii, alaturi de Asociatia Liberalism pentru Comunitate, organizeaza o noua campanie de donare de sange – „Doneaza sange. Salveaza vieti”. Campania „Doneaza sange. Salveaza vieti” va avea loc in data de 18 Ianuarie 2023, i???? ???????????????? ????????????-????????????, din incinta ????????????????????????????????????…

- Directia de Sanatate Publica Constanta si Dark Knights Constanta continua campania UseyourMONSTERtobesomeoneelsesHERO donatordezambetesisange. "Doneaza sange primesti vouchere si o zi libera de la munca, noi suplimentam cu acces gratuit la un concert WHITE MAHALA la care se adauga si ZIUA LIBERA...trupa…