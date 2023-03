Asociația Studenților Bioingineri Iași: Hai să donăm, împreună ajutăm! Asociatia Studentilor Bioingineri Iasi revine, in aceasta primavara, cu cea de-a doua editie a proiectului „Hai sa donam, impreuna ajutam!", incurajand donarea de sange. Acesta va avea loc in perioada 20-24 martie in cadrul Centrului de Transfuzie Sanguina Iasi. Evenimentul este realizat in colaborare cu Asociatia Studentilor Contabili din Iasi – ASCont, Asociatia Studentilor la Drept – ASD, Asociatia Studentilor Francofoni din Iasi – ASFI, Asociatia Studentilor Psihologi si Pedagogi din Iasi – ASPP, Liga Studentilor Economisti Iasi – LSE, Asociatia Studentilor la Relatii Publice si Comunicare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitațile de Medicina și Farmacie tradiționale, unite intr-o voce comuna in Alianța G6-UMF, au subliniat, saptamana trecuta, la Guvern, necesitatea crearii unei rețele naționale de spitale universitare. Aceasta idee este susținuta de rectorul Universitatii de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa”…

- Primarul Mihai Chirica si rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa" Iasi, Viorel Scripcariu, au avut astazi mai multe discutii privind sistemul medical iesean. Potrivit unui comunicat al Primariei, edilul si rectorul UMF au cautat solutii pentru preluarea Spitalului Clinic…

- Prof. univ. dr. Irinel Popescu, considerat a fi parintele transplantului hepatic in Romania, va primi, vineri, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iasi. Potrivit reprezentantilor UMF Iasi, ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honor Causa…

- Elevii care se pregatesc sa devina studenti ai Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) intra pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru examenul din vara. Pana duminica, 26 februarie, tinerii se pot inscrie la prima editie a simularii examenului de admitere, iar de…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Cristiana Maria Burlibasa, clasa a XI a G, si Dima Nancu, clasa a X a F, publicat in numarul 1 din anul X al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Profesor universitar doctor Liliana Ana Tuta este absolventa…

- Mai multi copii orfani proveniti dintr-un centru de reabilitare sociala din regiunea Kievului, aflati in centrul de la Prod, judetul Sibiu, beneficiaza de tratament stomatologic in ambulatoriul Facultatii de Medicina Dentara din cadrul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George…

- Pompierii au stabilit cauza producerii de fum la etajul al treilea al unui camin studentesc al Universitatii de Medicina si Farmacie, de miercuri seara, astfel ca acesta a aparut dupa folosirea necorespunzatoare a unui aparat de incalzire, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Neurochirurgul ieșean Constantin Tuleasca, singurul roman premiat de doua ori in Franța, este absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iasi. A desfașurat cercetari științifice și activitați medicale in Marsilia (Franța), Paris (Franța), Lille (Franța) și Lausanne (Elveția),…