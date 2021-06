Asociația Samurai Civic România și-a lansat site-ul oficial Asociația Samurai Civic Romania a pornit de la formarea in anul 2018 a unui grup de pasionați ai automobilismului, din toata țara, care comunicau preponderent in mediul on-line. La scurt timp, cațiva dintre membrii acestui grup au decis sa constituie ONG-ul Samurai Civic Romania ( www.samurairomania.ro ). Fondator și Președinte al acestei Asociatiei este Marian Știrbu, fost cadru militar cu numeroase misiuni in teatrele de operații din Iraq și Afganistan, care și-a propus prin ca prin acest demers sa vina in sprijinul unor medii sociale care intampina greutați. Principalele proiecte al Asociației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii din Sectorul 6 pot vedea de luni, in timp real, ce zone sunt afectate de lucrari. Mare parte din operațiuni nu sunt ale primariei, ci ale operatorilor zonali. Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, a anunțat luni lansarea on-line a harții lucrarilor edilitare. „Puteți acum vedea in timp real…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis a anuntat, sambata, unele masuri de relaxare in Timisoara, in contextul scaderii ratei de infectare cu SARS-CoV-2 sub 3 la mia de locuitori, scrie Agerpres . Potrivit prefectului de Timis, Zoltan Nemeth, incepand de duminica, mai multe restrictii,…

- Alexandru Arșinel a fost infectat cu Covid-19 și se afla impreuna cu soția sa, de asemenea pozitiva, la spitalul „Matei Balș” din capitala. Vestea a venit ca un șoc pentru intreaga țara, in condițiile in care marele actor se imunizase cu ambele doze de vaccin. Cei doi sunt internați de cinci zile, perioada…

- Speranța de viața a romanilor, aflata deja pe penultimul loc in UE, a scazut cu 1,4 ani in 2020 de la 75,6 ani in 2019, la 74,2 ani. Reducerea speranței de viața e cauzata de impactul pandemiei de COVID-19, care a afectat toate țarile UE incepand din primul trimestru al anului trecut. Speranța de viața…

- Nokia X20 este fratele mai mare și puțin mai bun al lui X10. Vine cu același ecran de 6,67 inci cu rezoluție de 1080p și gaura in ecran, rezervata camerei de selfie. Diferențele apar insa la camere și la configurație. X20 are un senzor principal pe spate de 64MP, la care se adauga ultrawide-ul de 5MP…

- Aproape 150 de persoane s-au adunat asta-seara in Piata Universitatii din Bucuresti pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Majoritatea protestarilor nu au masca de protectie si nu pastreaza distantarea fizica, transmite Agerpres . Manifestantii…

- Ne pregatim de Inviere, cea mai importanta sarbatoare pentru romanii creștin-ortodocși, dar pe strazile din Timișoara sunt sute de adolescenți flamanzi, murdari și speriați, care dorm in frig și de care nu are grija nimeni, cu excepția unor ONG-uri, biserici neoprotestante și cațiva voluntari. Statul…

- World Happiness Report, realizat cu sprijinul ONU, a relevat cat de fericiți sunt oamenii din 149 de țari. Au fost luate in considerare masurile care includ sprijinul social, libertatea personala, produsul intern brut și nivelurile de corupție. Compania de cercetare Gallup a cerut oamenilor din 149…