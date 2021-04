Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiuni consistente, marți, in județul Timiș. Polițiștii și jandarmii au verificat daca sunt respectate restricțiile in pandemie și le-au dat amenzi de zeci de mii de lei celor care nu au purtat masca.

- Aproape 300 de polițiștii timișeni, jandarmi, pompieri, reprezentanți din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Timiș, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș au verificat mai multe societați comerciale cu un numar mare de angajați, ... The post Un nou val de amenzi…

- Verificari ale polițiștilor și jandarmilor in zonele aflate in carantina, dar și in restul județului. Oamenii legii au verificat zonele aglomerate și mijloacele de transport in comun și au dat amenzi de peste 100.000 de lei. Cele mai multe pentru cei care nu au purtat masca de protecție.

- Protest in Bucuresti fata de restrictiile impuse de pandemie Aproximativ 200 de persoane protesteaza în centrul capitalei fata de restrictiile impuse de pandemie, fata de vaccinare, dar si fata de "retelele 5G". (20.03.2021) Foto: Catalin Radu. Aproximativ 200 de persoane protesteaza…

- Inspectoratul Judetean de Politie Vrancea a deschis o ancheta dupa ce mai multi politisti au fost descoperiti ca participau la petreceri, organizate in Focsani si Odobesti, petreceri la care nu s-ar fi respectat regulile impuse de pandemie. In urma anchetei se va stabili numarul exact al celor vizati,…

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor timișeni, sambata, pe raza intregului județ. Oamenii legii au verificat daca sunt respectate masurile de protecție și restricțiile impuse in pandemie. Au dat amenzi de peste 45.000 lei. Cele mai multe pentru cei care nu au purtat masca.

- Timișul este județul cu cea mai mare rata de infectare cu coronavirus (3,84 la mie), dar este și județul care testeaza cel mai mult (4,5 teste la 1.000 de locuitori). Potrivit Europa FM, din 27.362 teste PCR raportate miercuri la nivel național, 2.712 au fost facute in județul Timiș, in vreme ce județul…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat marti prelungirea pana la 2 martie a majoritatii masurilor de lupta impotriva COVID-19, noteaza AFP. Cu toate acestea, el a confirmat redeschiderea scolilor primare si a gradinitelor cu incepere de la 8 februarie.