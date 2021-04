Asociația RESPO DEEE preia responsabilitatea legala a 200 de producatori și importatori de echipamente electrice și electronice din Romania Astazi exista 2578 de producatori și importatori activi, cu 150 mai mult ca in 2019, care, conform legislației in vigoare, au obligația de a se inregistra la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului (ANPM) și sa predea responsabilitatea gestionarii deșeurilor catre o organizație de profil- OTR (Organizație de Transfer de Responsabilitate). Acești producatori au posibilitatea de a obține și licența in nume propriu, insa doar 0,3% dintre ei au facut acest…