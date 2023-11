Asociația Pro Infrastructura acuza ca cei de la CNAIR n-au fost in stare sa faca o descarcare provizorie promisa de nenumarate ori, mai bine de un an. „Maine, 29.11.2023, se deschide circulatia pe lotul 2 al Autostrazii A0 Nord, insa doar intre nodurile cu DN1 si A3, o distanta de 9,5 kilometri din totalul de 19 ai tronsonului, restul fiind muzeu, fiindca iresponsabilii CNAIR n-au fost in stare sa faca o descarcare provizorie promisa de nenumarate ori, mai bine de un an”, au transmis, marti seara, reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura. Potrivit acestora, contractul a fost semnat cu UMB…